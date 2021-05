Power REIT Aktie: Jetzt kann es richtig los gehen!

Power REIT (NYSE-AMEX: PW) meldete am Dienstag, dass es eine Gewächshausanlage für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis in Michigan für rund 18,5 Millionen Dollar kaufen wird.

Was geschah

The Old Bethpage, ein in New York ansässiger Real Estate Investment Trust, unterzeichnete eine Vereinbarung zum Kauf der Immobilie mit 522.530 Quadratfuß Gewächshaus- und Verarbeitungsfläche. Die Immobilie befindet sich in einer attraktiven Lage,



