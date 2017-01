Power Pricing: Selbstbewusste Preisstrategie in der Hotellerie - BILD

Am 6. April 2017 findet im congresspark igls bei Innsbruck von9 bis 17.30 Uhr das zehnte "StrategischeHotel-Management-Seminar" stattHard (ots) - Der Preis als eines der wichtigsten Werkzeuge imstrategischen Hotelmanagement und steht im Mittelpunkt des 10.Seminars. Die seit 2006 von der Dr. Christoph Nussbaumer StrategyConsultants GmbH initiierte Seminarreihe widmet sich demStrategischen Management in der Hotellerie-Branche. Heuer ist erneutdie TOWA GmbH Digitalagentur als Veranstalter mit an Bord, wenn dasThema Power Pricing in dem hochkarätigen Expertenseminar thematisiertwird. Wie lässt sich der strategisch richtige Preis als Motor desUnternehmenserfolges und Entscheidungskriterium der Gäste eruieren?Namhafte Experten referieren dazu in vier Themenblöcken:- Neuropricing - Power Pricing - Preisbereitschaft und Marke -Digitale GästegewinnungZwtl.: Mit Preis-Strategien besser performenDr. Marc Linzmajer (Universität St. Gallen) gibt Einblicke, wieeine verhaltensbasierte Preisentscheidung bei Gästen abläuft, Dr.Christoph Nussbaumer erläutert die strategisch optimalePreisstrategie. Marktforscher MMag. Alexander Corn gibt einenEinblick über 5 Jahre Marken-Monitoring für Hotelbetriebe.Digitalexperte Florian Wassel (TOWA GmbH) undSans-Souci-Marketingmanager M.A. Peter Fetz zeigen die neuestenTrends der digitalen Kommunikation und Gästeerreichung. BusinessComedian Max Mayerhofer lockert den intensiven Input mitkreativ-informativem Wortwitz auf.Zwtl.: Über die VeranstalterDie Dr. Christoph Nussbaumer Strategy Consultants GmbH ist seit2000 im Strategischen Management-Consulting tätig. EigentümerChristoph Nussbaumer verfügt über langjährige Beratungserfahrung. Dieinternational prämierte Digitalagentur TOWA betreut Kunden bei dertechnischen Entwicklung, Design, Konzeption und Onlinemarketing imgesamten Alpenraum.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Dr. Christoph NussbaumerStrategy Consultants GmbHSchönwiesstraße 36845 Hohenems, Österreichinfo@my-strategy.netTelefon: +43 5576 75358 0www.hotelseminar.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14575/aom*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT***TPT0004 2017-01-25/14:04Original-Content von: wortwerk.cc, übermittelt durch news aktuell