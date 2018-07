Power Of Canada: Ist das noch normal?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Power Of Canada am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 29,74 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".Unsere Analysten haben Power Of Canada nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Power Of Canada beläuft sich mittlerweile auf 30,95 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,74 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,91 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 29,94 CAD. Somit ist die Aktie mit -0,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

Weiterlesen...