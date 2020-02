Power Assets: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Financial Institutions":

Power Assets weist am 23.02.2020, 01:00 Uhr einen Kurs von 56.42 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Dienstprogramme" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Power Assets einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Power Assets jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Power Assets damit 14,49 Prozent über dem Durchschnitt (-2,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt -2,72 Prozent. Power Assets liegt aktuell 14,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Power Assets von 56,4 HKD ist mit +1,64 Prozent Entfernung vom GD200 (55,49 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 57,12 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Power Assets-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Power Assets investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger einen Mehrertrag in Höhe von 1,48 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.