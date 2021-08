PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Ein trauriger Anblick!

Die Verluste bei der PowerTap Hydrogen Capital-Aktie scheinen sich derzeit immer mehr zu beschleunigen. Seit Monatsbeginn musste der Titel bereits Verluste in Höhe von 27 Prozent hinnehmen und schon die Wochen zuvor brachten viele rote Vorzeichen mit sich.

Am Donnerstag ging es mal wieder verlustreich in den Handel, bis zum Vormittag hatten die Anteilseigner Abschläge in Höhe von 1,7 Prozent zu beklagen.



