PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Das sollte man nicht vergessen!

Die Aktie von PowerTap Hydrogen Capital zeigte sich in dieser Handelswoche äußerst unstet: Gestartet bei einem Kurs von 0,71 Euro am Montag in Frankfurt, stürzte sie am selben Tag zwölf Prozent ab auf 0,63 Euro. Nach einigem Auf und Ab notieren die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft am Freitagnachmittag wieder bei weniger als 0,70 Euro. Augenscheinlich hat die PowerTap-Aktie also keinerlei Boden



