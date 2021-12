PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Im freien Fall!

Schon seit Monaten bewegt die PowerTap Hydrogen Capital-Aktie sich immer weiter in Richtung Kurskeller. Nicht einmal das Tempo im laufenden Abwärtstrend scheint nachlassen zu wollen. Am heutigen Montag gab es im frühen Handel mal wieder tiefrote Vorzeichen zu sehen, um 3,1 Prozent ging es in Richtung Süden.

Mit 0,248 Euro erreicht das Papier damit mal wieder eine neues 52-Wochen-Tief und es dürfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung