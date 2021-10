PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: So schnell wird das nichts!

In Sachen Wasserstoff zeigten sich in diesem Jahr viele Börsianer enttäuscht über das Tempo, das viele Unternehmen in Sachen Wachstum hinlegen. Zwar tut sich durchaus etwas im Sektor. Es geht aber deutlich langsamer voran, als sich das manch einer noch im letzten Jahr erhofft hatte.

PowerTap stellt dabei keine Ausnahme dar. Zwar hält das Unternehmen an seinen Plänen für die Errichtung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung