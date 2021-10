PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Keine Reaktion!

Die Aktie von PowerTap Hydrogen Capital pendelt seit Beginn der Vorwoche recht uninspiriert zwischen 0,38 und 0,41 Euro. Daran hat sich auch in dieser Woche nichts geändert: Am Dienstag schlossen die Papiere der kanadischen Beteiligungsgesellschaft leicht im Plus bei 0,381 Euro, am Mittwoch im frühen Handel ging es sogar auf 0,372 Euro abwärts. Damit zeigt sich, dass die spekulative PowerTap-Aktie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



