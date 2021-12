PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Katastrophe!

Die Euphorie ist vorbei in der ehemals als Clean Power Capital firmierenden und nun als PowerTap Hydrogen genannte Aktie. Das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Dieser Pennystock ist ein schönes Lehrbeispiel für die Regel an der Börse, dass sich Anleger bei Investitionen stets fragen sollten, was sie verlieren können.

Und Informationen über eine Aktie einholen, die ins Depot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung