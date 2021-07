PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Fulminantes Comeback!

In den jüngsten Handelstagen konnte der PowerTap Hydrogen Capital-Aktie ein fulminantes Comeback gelingen. So ist sie innerhalb weniger Tage um mehr als 100 % zu Oberseite angesprungen. Damit bewegt sich der Anteilschein weiter in seinem abwärts gerichteten Trendkanal, welcher anmutet wie eine Bullenflagge.

PowerTap Hydrogen Capital-Aktie – Bullenflagge in Sicht!

Bei einer Bullenflagge handelt es sich um eine Trendbestätigungsformation. Um diese als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung