PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Erholung mit Gegenwind!

Nach wochenlangen Verlusten konnte die PowerTap Hydrogen Capital-Aktie sich zuletzt wieder etwas erholen. Bei jedem neuerlichen Ausbruchsversuch in Richtung Norden stößt das Papier jedoch auf heftigen Gegenwind. So auch in der laufenden Woche, als die Bären Zugewinne in Höhe von gut acht Prozent am Dienstag mit Abschlägen von 3,9 Prozent am Mittwochmorgen quittierten.

Immerhin sind damit noch nicht alle Zugewinne des Vortags



