PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Dann ging es plötzlich ab!

Es versprach ein leidlich erfolgreicher Börsentag für die Aktie von PowerTap Hydrogen Capital zu werden. Am Freitag pendelten die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft lange Zeit um die 87 Cent, ein Plus von immerhin 1,5 Prozent zum Vortagesschlusskurs. Doch dann, kurz vor 19 Uhr, ging es plötzlich ab, allerdings in die falsche Richtung. In Frankfurt stürze die PowerTap-Aktie binnen weniger Minuten um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung