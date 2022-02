PowerTap Hydrogen-Aktie: Ein aufatmen!

Bislang kam die PowerTap Hydrogen-Aktie nicht wirklich in Schwung: Das Papier hat seit Anfang des Jahres 2,64 Prozent verloren. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens einen Rücksetzer erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 1,87 Prozent. 5,55 Prozent konnte das Papier jedoch bis 16:47 Uhr MEZ zulegen und notiert bei 0,24 US-Dollar

Das durchschnittliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung