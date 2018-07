PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Per 29.06.2018 wird für die Aktie PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 26,75 USD angezeigt.

Nach einem bewährten Schema haben wir PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio-Aktie ein Durchschnitt von 28,09 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,75 USD (-4,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (28,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,57 Prozent), somit erhält die PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über PowerShares S&P Developed Momentum Portfolio wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.