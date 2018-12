PowerShares II – PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio weist zum 30.11.2018 einen Kurs von 31,06 USD an der BörseNYSE Arca auf.

Die Aussichten für PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio-Aktie: der Wert beträgt aktuell 13,67. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio damit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der PowerShares II - PowerShares Russell 1000 Equal Weight Portfolio beläuft sich mittlerweile auf 31,71 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 31,06 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,05 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 31,41 USD. Somit ist die Aktie mit -1,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".