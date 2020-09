PowerCell wieder voll auf Touren!

Das dürfte die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen heute besonders freuen. Denn nach einer durchaus schwierigen Zeit, kann man heute endlich mal wieder ein sattes Plus an der Börse verzeichnen. Ist dies nun der Startschuss für einen neuen Durchbruch?

Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

Der Aktienkurs liegt zum Ende des heutigen Tages bei rund 22,40 Euro. Damit liegt der Anstieg bei starken 0,68 Euro und knapp 3,5 Prozent. Nachdem es in der letzten Zeit zu einem Anstieg kam, ging der Aktienkurs meistens direkt danach wieder nach unten. Die Hoffnung stirbt aber nicht, dass an die Hochzeiten vom Anfang des Julis angeknüpft werden kann.

Noch am 6.7. wurde der höchste Wert aller Zeiten aufgestellt, als der Aktienkurs bei überragenden 35,79 Euro lag. Seitdem ging es fast ausschließlich nur bergab und fand gestern schließlich den vorübergehenden Tiefpunkt. Somit sank die Aktie innerhalb von 2 Monaten um fast 80 Prozent. Doch jetzt kommt wieder Zuversicht, denn die Leidenszeit scheint vorbei.

Fazit: PowerCell ist einer der großen Gewinner rund um den Wasserstoff-Boom. Mit ihren innovativen Brennstoffzellen stellen sie genau das her, was in Zukunft benötigt wird. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.