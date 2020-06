PowerCell verzeichnet Rekordwerte!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen sind momentan guter Dinge. Die Aktie verzeichnet an der Börse aktuell Rekordwerte und ist nicht weit vom vor kurzem aufgestellten Allzeit-Hoch entfernt. Der allgemeine Boom in der Wasserstoff-Branche macht auch vor PowerCell nicht Halt.

Aktuell liegt der Aktienkurs bei rund 28,10 Euro. Zwar verschlechterte man sich gegenüber dem Vortag leicht um 1,75 Prozent und 0,50 Euro, der Sprung an die Spitze ist jedoch jederzeit wieder möglich. Das Allzeit-Hoch liegt bei 29,02 Euro und stammt vom 16.06.2020.

Der wie bereits erwähnte Wasserstoff-Boom hat großen Einfluss auf die Aktivitäten von PowerCell. Dadurch ergeben sich weiter neue Möglichkeiten, so wie die bekanntgewordene Kooperation mit ABB. Damit soll die Entwicklung des stationären Segments weiter vorangetrieben werden. In Zukunft dürfen wir uns wohl noch auf weitere gute Nachrichten aus der Branche freuen.

