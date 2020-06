PowerCell verzeichnet Allzeit-Hoch!

Das versetzt die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen in wahre Jubelstürme. Denn ein neuer Meilenstein wurde an der Börse erreicht. Der allgemein positive Trend der letzten Wochen ist nun auf einem absoluten Höhepunkt angelangt, doch die Entwicklung soll weiter fortgesetzt werden. Wahrscheinlich wird diese Marke schon bald wieder geknackt.

Anleger-Tipp: Erfolgsautor und Finanzguru Robert Kiyosaki verrät jetzt auch Privatanlegern, wie er es geschafft hat, 19 Jahre früher in Rente zu gehen. Einfach hier klicken.

Der neue Bestwert seit dem Börsengang liegt nun bei sage und schreibe 29,02 Euro. Das Allzeithoch wurde am 15.6. neu aufgestellt und anschließend am darauffolgenden Tag sofort getoppt. Das bisherige Allzeit-Hoch lag bei 28,60, also deutlich unter dem neuen Bestwert. Diese Werte lassen die Aktionäre auf weitere Steigerungen an der Börse hoffen.

Ein Grund für die starken Zahlen ist auf den allgemeinen Wasserstoff-Boom zurückzuführen, bei dem PowerCell auch von profitiert. Aber auch die vor kurzem bekanntgewordene Kooperation mit ABB, die vor allem auf die Weiterentwicklung des stationären Segments aus ist. Die Zukunftsaussichten sind also auf jeden Fall als sehr gut zu sehen

Fazit: PowerCell ist einer der großen Gewinner rund um den Wasserstoff-Boom. Mit ihren innovativen Brennstoffzellen stellen sie genau das her, was in Zukunft benötigt wird. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.