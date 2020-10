PowerCell tritt weiter auf der Stelle!

So richtig wissen die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen aktuell nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Denn seit Wochen befindet sich die Aktie auf einem absteigenden Ast und es scheint bis auf kleine Ausreißer, keinen Ausweg nach oben zu geben.

Mit einem derzeitigen Aktienkurs von rund 22,30 Euro liegt man aktuell weiter deutlich unter den Erwartungen. Gegenüber dem Vortag verschlechtert sich die Aktie um rund 1,7 Prozent und 0,38 Euro. Aktuell stellen sich alle die Frage, wann PowerCell sich aus dieser Abwärtsspirale befreien kann und endlich wieder positive Tendenzen verzeichnen kann.

Noch am 6.7. konnte man das Allzeit-Hoch mit 35,76 Euro verzeichnen und befand sich auf dem absoluten Höhepunkt. Seitdem geht es jedoch Schritt für Schritt nach unten und innerhalb von 3 Monaten ist die Aktie um fast 40 Prozent gesunken.

