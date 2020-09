PowerCell taumelt weiter Richtung Abgrund – Das muss jetzt beachtet werden!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen sind aktuell nicht zu beneiden. Denn die Aktie schafft es einfach nicht, sich aus dem Abwärtstrend zu befreien. Auch heute sieht die Ausgangslage ziemlich schlecht aus, denn die Aktie muss erneut Federn lassen. Wann kommt der Umschwung?

Mit einem derzeitigen Aktienkurs von rund 20,96 Euro, verzeichnet man nun den schlechtesten Wert der letzten vier Monate. Gegenüber der Vorwoche sinkt der Kurs um fast 7 Prozent und rund 1,50 Euro. Ab und zu kam es in den letzten Wochen zu leichten Ausreißern nach oben, doch nun ist man auf dem vorläufigen Tiefpunkt angelangt.

Noch am 6. Juli wurde das Allzeit-Hoch mit 35,76 Euro aufgestellt und man befand sich in einem absoluten Rausch. Zwei Monate später hat die Aktie mehr als 45 Prozent an Wert verloren und befindet sich seitdem in einer Abwärtsspirale. Eine Entwicklung die Sorgen bereitet.

