PowerCell stoppt den Absturz und ist bereit für neuen Boom!

Heute gab es ein tiefes Ausatmen bei den Aktionären des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen. Der Grund dafür ist das Abwenden eines kompletten Absturzes. Denn heute konnte endlich wieder ein deutliches Plus an der Börse verzeichnet werden.

Nachdem der Aktienkurs zum Ende der letzten Woche auf den niedrigsten Wert seit über zwei Monaten gesunken war, setzt der Start in die Woche neue Maßstäbe. Insgesamt liegt die Steigerung bei 1,30 Euro und 5,16 Prozent. Das bedeutet einen derzeitigen Aktienkurs von 26,50 Euro. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr an die Spitze sollte nicht unbegründet sein.

Dies dürfte auch den neuen CEO Richard Berkling freuen, der zum Jahresende den bisherigen CEO Per Wassen ersetzt. Wassen soll jedoch in beratender Funktion für den Übergang erhalten bleiben, um diesen möglichst reibungslos zu gestalten. Dieser Führungswechsel soll vor allem den Fokus auf das stationäre Segment weiter verstärken.

