PowerCell nimmt jetzt wieder Fahrt auf!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich heute über einen deutlichen Anstieg an der Börse freuen. Nachdem in Folge des aufgestellten Allzeit-Hochs der Kurs deutlich zurückging, hat dieser sich nun gefangen und auf einem sehr guten Niveau etabliert.

Der Aktienkurs steigt um knapp 3 Prozent und 1,14 Euro, was einen derzeitigen Kurswert von 39,52 Euro bedeutet. Das angesprochene Allzeit-Hoch wurde am 26. Januar mit einem Wert von 45 Euro aufgestellt. Das Ziel lautet nun, wieder in diese Regionen aufsteigen zu können.

Für Aufwind sorgte zuletzt die Nachricht, dass Hyundai ein neues Brennstoffzellenwerk im chinesischen Guangzhou plan. Dies soll bis Mitte 2022 fertiggestellt sein und jährlich rund 6500 Brennstoffzellen-Systeme produzieren können. Davon könnten ebenso Brennstoffzellen-Unternehmen wie PowerCell profitieren.

