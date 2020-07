PowerCell markiert höchsten Aktienkurs aller Zeiten!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen haben aktuell absoluten Grund zu feiern. Denn die Aktie setzt aktuell täglich neue Meilensteine und ein Ende der Kursexplosion ist weiterhin nicht in Sicht. PowerCell ist nicht zu stoppen!

Selbst die Nachricht zum Führungswechsel bei PowerCell kann den Aufwind nicht stoppen. Der bisherige CEO Per Wassen wird Ende 2020 seinen Platz räumen und an seinen Nachfolger Richard Berkling übergeben. Mit dem Führungswechsel soll der Fokus auf die Anwendung der Brennstoffzellen außerhalb des Automotive-Bereichs gelegt werden.

Der Aktienkurs liegt momentan bei überragenden 32,60 Euro. Gegenüber dem Vortag verbessert man sich deutlich um 1,74 Euro und 5,64 Prozent. Bereits am Donnerstag wurde das Allzeit-Hoch markiert, doch bereits einen Tag später konnte der Wert erneut getoppt werden. Es bleibt spannend, wie PowerCell in die neue Woche starten wird.

