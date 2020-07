PowerCell ist der neue Big Player!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellensystemen können sich aktuell fast täglich über positive Nachrichten freuen. So werden die Aktivitäten auf dem Markt weiter hochgefahren. Der Aktienkurs muss jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

An dem neuen Projekt der Europäischen Union (EU) ist unter anderem auch PowerCell beteiligt. Mithilfe einer Förderung sollen Müllwagen mit Brennstoffzellen für Renova entwickelt werden. Diese Beziehung ist nicht neu, denn mit Renova wurde bereits an einem ähnlichen Projekt in Schweden zusammengearbeitet.

Nachdem der Aktienkurs am 6.7. das Allzeit-Hoch verzeichnen konnte, kam es zu einem leichten Rückgang. Dennoch ist der aktuelle Wert von 32,22 weiterhin als äußerst positiv anzusehen. Das bereits erwähnte Allzeit-Hoch ist nämlich nur wenige Schritte entfernt. Gegenüber dem Vortag sinkt der Aktienkurs insgesamt minimal um 3 Prozent.

