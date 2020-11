PowerCell ist momentan gefragt wie noch nie!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich derzeit über wahnsinnige Kurssteigerungen an der Börse. Die Performance ist derzeit überragend und auch heute ist der Aktienkurs nicht zu stoppen und steigt weiter.

Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

Der Aktienkurs liegt aktuell bei 26,92 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag insgesamt um 0,46 Euro und 1,74 Prozent verbessern. In den letzten 3 Wochen ist die Aktie um mehr als 30 Prozent gestiegen, was abermals das enorme Potenzial der Branche widerspiegelt. Einfach der Wahnsinn!

Das derzeitige Allzeit-Hoch datiert vom 06.07. dieses Jahres und liegt bei 35,76 Euro. Nun befindet PowerCell sich wieder auf einer Kurs-Rallye und ist bereit diesen Wert anzugreifen. Wir dürfen in Zukunft weiter gespannt sein, wo die Reise von PowerCell hingeht. Das Potenzial konnte heute aber erneut verdeutlicht werden.

Fazit: PowerCell ist einer der großen Gewinner rund um den Wasserstoff-Boom. Mit ihren innovativen Brennstoffzellen stellen sie genau das her, was in Zukunft benötigt wird. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.