PowerCell gefragt wie noch nie!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen sehen sich aktuell bestätigt, denn die Aktie wird immer gefragter! So wurde zuletzt das Allzeit-Hoch an der Börse markiert und der Trend sollte trotz eines kleinen Dämpfers weiter positiv bleiben.

Die zuletzt bekanntgewordene Nachricht zum Führungswechsel sorgte zunächst für keinen Einfluss auf den Aktienkurs. Der bisherige CEO Per Wassen wird Ende des Jahres seinen Platz räumen und an seinen Nachfolger Richard Berkling übergeben. Dadurch soll der Fokus auf die Anwendung der Brennstoffzellen außerhalb des Automotive-Bereichs gelegt werden.

Heute erleidet der Aktienkurs einen leichten Dämpfer und fällt insgesamt um 2,42 Euro und 6,77 Prozent zurück. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 33,58 Euro und markiert dennoch den zweithöchsten Wert an der Börse aller Zeiten. Das Allzeit-Hoch wurde gestern mit 35,76 Euro aufgestellt.

