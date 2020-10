PowerCell mit deutlicher Kurskorrektur!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen zum Ende der Woche einen großen Verlust in Kauf nehmen. Nachdem es zum Start der letzten Woche zu einem großen Boom kam, muss PowerCell nun einen größeren Rückgang hinnehmen. Dennoch liegt der Wert weiterhin auf einem guten Niveau.

Zum Ende der Woche liegt der Aktienkurs bei rund 24,16 Euro. Damit verschlechtert sich die Aktie um 1,10 Euro und 4,35 Prozent. In der letzten Woche sank der Aktienkurs somit fast kontinuierlich. Nun stellen sich die Aktionäre die Frage, ob der Ausreißer nach oben lediglich eine Ausnahme war.

Seitdem am 6.7. mit einem Aktienkurs von 35,76 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufgestellt werden konnte, befindet sich PowerCell fast durchgehend auf einem absteigenden Ast. Der Boom in der vorletzten Woche sorgte jedoch für ein kurzfristiges Ausrufezeichen. Ist PowerCell noch in der Lage an die alten Top-Werte anzuknüpfen?

