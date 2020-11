PowerCell befreit sich aus dem Abgrund!

Diese Nachricht zum Ende der Woche bedeutete großes Aufatmen bei den Aktionären des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen. Denn nachdem die Aktie auf den zweitschlechtesten Wert der letzten 3 Monate gefallen ist, kann man sich doch wieder verbessern. Startet nun eine neue Kurs-Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

Innerhalb von zwei Tagen konnte die Aktie sich um knapp 5 Prozent verbessern und verzeichnet einen derzeitigen Aktienkurs von rund 21,32 Euro. Am Freitag lag der Anstieg bei knapp 1 Prozent und 0,16 Euro. Dies könnte einen neuen positiven Trend auslösen.

Noch am 13.10. konnte die Aktie einen absoluten Top-Wert aufstellen. Der Aktienkurs lag vor zwei Wochen nämlich bei rund 27,50 Euro und befand sich auf dem besten Weg die 30-Euro-Grenze zu knacken. Innerhalb von zwei Wochen stürzte der Kurs aber um mehr als 30 Prozent ab und befand sich somit auf einem freien Fall. Jetzt kam jedoch die Erlösung und weckt neue Hoffnung.

