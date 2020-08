PowerCell: Das Warten auf die Explosion

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen warten gespannt auf diesen Tag. Denn dieser könnte für einen erneuten Boom an der Börse sorgen. An der Börse konnte man sich die letzten Tage wieder relativ stabil präsentieren, ist die Zeit für einen neuen Boom also gekommen?

Wenn am 20. August die Umsatzzahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert werden, erhoffen sich die Aktionäre und Investoren positive Auswirkungen auf den Aktienkurs. Analysten vermuten bereits, dass PowerCell den Umsatz deutlich steigern konnte, was natürlich den erhofften Effekt herbeiführen könnte.

Aktuell zeigen sich nur leichte Veränderungen des Aktienkurses. Dieser liegt knapp über dem gestrigen bei circa 26,48 Euro. Das Ziel sollte sein, möglichst schnell wieder an das Allzeit-Hoch anzuknüpfen, welches am 6.7. bei 35,76 Euro lag. Der Wasserstoff-Boom sucht aktuell seine Form, könnte jedoch bei kleinen positiven Anzeichen erneut wieder durchstarten.

