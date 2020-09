PowerCell: Das Warten auf den Boom

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen werden aktuell immer ungeduldiger. Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um PowerCell geworden ist, zeigt der Aktienkurs eher negative Reaktionen. Heute scheint es aber wieder leicht nach oben zu gehen.

Aktuell steht der Aktienkurs bei 22,32 Euro und kann sich somit leicht gegenüber dem Vortag verbessern. Die Verbesserung liegt derzeit insgesamt bei 1,4 Prozent und 0,31 Euro. Der Trend zeigt momentan mit einigen Ausreißern leider nach unten, die Chance auf längerfristige Ausbrecher nach oben ist jedoch jederzeit gegeben.

Noch am 6.7. wurde der höchste Wert aller Zeiten aufgestellt, als der Aktienkurs bei überragenden 35,79 Euro lag. Seitdem ging es fast ausschließlich nur bergab und fand gestern schließlich den vorübergehenden Tiefpunkt. Somit sank die Aktie innerhalb von 2 Monaten um fast 80 Prozent. Doch jetzt kommt wieder Zuversicht, denn die Leidenszeit scheint vorbei.

