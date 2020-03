PowerCell: War das alles nur ein Strohfeuer?

Die Wasserstoffaktien sind zum Wochenausklang wieder merklich unter Druck geraten. Ballard Power, Nel ASA & Co. mussten einiges einstecken. Besonders übel hat es dabei die Schweden von PowerCell erwischt. So verzeichnete die Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag ein Minus von fast 5 Prozent.

Nach der Kursverdopplung zwischen Mitte Januar und Mitte Februar von rund 16 Euro auf über 32 Euro wurde PowerCell in der Corona-Krise mächtig abgestraft. Im Tief setzte die Aktie bis auf rund 13 Euro zurück und musste damit die vorherigen Gewinne allesamt wieder abgeben. Doch seit dem Tief am 12. März läuft eine kräftige Erholungs-Rallye. Dabei gab es an drei Tagen sogar zweistellige prozentuale Kursgewinne zu verzeichnen, was den Kurs bis heute auf über 18 Euro getrieben hat. Immerhin ein Plus von fast 40%.

Doch ist das schon der Beginn neuer nachhaltiger Aufwärtstrends? Bislang ist die Rallye noch eine – wenn auch kräftige – Erholung auf den Corona-Absturz. Allerdings kann sich daraus nun jederzeit mehr entwickeln. Schließlich hat das Thema Wasserstoff nichts an seiner Faszination eingebüßt. Corona hin oder her.