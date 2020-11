PowerCell Sweden: Das sind die nächsten Aufgaben!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Bei der PowerCell Sweden-Aktie wurde Ende Oktober das Zepter erneut an die Bullen übergeben. Sie starteten auf einem Tief bei 20,12 Euro am 28. Oktober einen neuen Anstieg. Er überwand Anfang November den 50-Tagedurchschnitt und wird auch in dieser Woche weiter fortgesetzt.

Fast erreicht ist durch den heutigen Anstieg auf 28,20 Euro das Hoch vom 14. Oktober bei 28,42 Euro.



