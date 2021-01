PowerCell Sweden: Das ist gigantisch

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die neuen Verhältnisse in den USA sind auch für das schwedische Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen PowerCell Sweden ein Geschenk. Das Unternehmen profitierte am Donnerstag von den Nachrichten mit einem Aufschlag in Höhe von 9 %. Damit sind die Kurse nun auf dem höchsten Stand aller Zeiten – intraday ein Allzeithoch.

Chancen auf ein neues Kursziel

Das Top ist ohne Zweifel gigantisch und eine echte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung