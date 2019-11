PowerCell Sweden: Übernimmt Bosch PowerCell Sweden?

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Erst am letzten Sonntag hatten wir getitelt: „Powercell Sweden: Verdoppelt sich die Aktie noch einmal?“ Der Kurs der PowerCell Sweden-Aktie ISIN: SE0006425815 notierte seinerzeit bei 13,92 Euro. Im Text konnten Sie unter anderem lesen: „Wenn man sich den Chart von PowerCell Sweden in Euro anschaut, sieht das verdammt nach noch weiteren Kursgewinnen aus.“ Das Wochenhoch wurde am Dienstag bei 16,60 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung