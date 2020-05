PowerCell Sweden: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von PowerCell Sweden. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei PowerCell Sweden sieht es äußerst vielversprechend aus. Was war geschehen? Die Entwicklung! Nachdem es am Dienstag um fast 6 % nach oben ging, stieg auch das Kursziel fleißig an. Mit dem Kurssprung auf fast 25 Euro von weniger als 14 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!