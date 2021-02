PowerCell Sweden: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

PowerCell Sweden ist in diesen Tagen eine der am wenigsten beachteten und wohl am stärksten überraschende Aktie aus der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Das schwedische Unternehmen konnte nun am Dienstag praktisch eine Sensation erreichen. Vollkommen unerwartet wurde die jüngst einmal geknackte 40-Euro-Marke erneut erobert. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben, auch wenn es am Mittwochmorgen zu minimalen Korrekturen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung