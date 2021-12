PowerCell Sweden: Der Preis stimmt!

Die Powercell Sweden-Aktie hat im laufenden Jahr einiges an Wert verloren: Seit Beginn des Jahres ist das Papier an der Nasdaq Stockholm um 43% gesunken. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens einen weiteren Rücksetzer erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein kleines Minus von 0,64 Prozent. Bis 13:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit büßte das Powercell-Papier im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung