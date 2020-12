PowerCell Sweden: Jahresendrallye voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Noch im Juli betrug der Wert der PowerCell Sweden-Aktie ISIN: SE0006425815 mehr als 36,00 Euro. Das Tief lag am 24. September bei 19,51 Euro. Diesen Preisbereich schienen die Käufer jedoch erstmals wieder attraktiv zu finden, sodass sie entsprechend aktiv wurden. Auf diese Weise wurde der Kurs recht zügig in Richtung Norden geschickt, sodass bereits am 13. Oktober die 28-Euro-Marke überschritten werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung