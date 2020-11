PowerCell Sweden: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

An einer äußerst wichtigen Stelle notiert derzeit die PowerCell Sweden-Aktie. Sie bildete am 7. Juli bei 36,28 Euro ihr Jahreshoch aus und ging anschließend in eine Korrektur über. Ende September wurde bei 19,50 Euro ein Tief ausgebildet von dem aus der Wert bis zum 14. Oktober wieder auf ein Hoch bei 28,42 Euro vordringen konnte.

Der durch diese beiden Auflagepunkte ...



