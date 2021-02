PowerCell Sweden: Gehe zurück zur 50-Tage-Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Deutliche Kurseinbußen erlitten die Wasserstoff-Aktien in den vergangenen Handelstagen. So auch die PowerCell-Sweden-Aktie. Von einem Top Ende Januar bei rund 45 Euro ging es in Schritte abwärts bis auf ein Tief zum Wochenschluss bei 31,70 Euro.

Der Absturz von circa 13,30 Euro immerhin ein Verlust vom Top von knapp 30 Prozent. Dabei wurde im gestrigen Handelsverlauf auch der mittelfristig wirkende gleitende Durchschnitt



