PowerCell Sweden Aktie: Das wäre jetzt eingetreten!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

„PowerCell Sweden Aktie: Ergibt sich hier die große Chance?“ – so war ein Artikel vom vergangenen Samstag an dieser Stelle überschrieben. Dies allein angesichts der mauen Kursentwicklung der Papiere des nordischen Brennstoffzellen-Produzenten in den vergangenen Wochen, ganz im Vergleich etwa zu den Konkurrenten Plug Power (USA) oder auch Nel ASA (Norwegen). Während deren Aktien binnen Wochenfrist im deutlich zweistelligen Bereich zulegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung