PowerCell-Sweden-Aktie: Der reine Wahnsinn!

Mit einer Gegenbewegung bei der PowerCell-Sweden-Aktie haben die Experten schon seit einiger Zeit gerechnet. Was sich nun am Montag abspielte, dürfte aber selbst die kühnsten Erwartungen der größten Optimisten deutlich übertroffen haben. Es gelang den Bullen, die Kurse um satte 14 Prozent in die Höhe zu befördern. Per Handelsschluss erreichte die Aktie von PowerCell Sweden so ein Niveau von 26 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung