PowerCell Sweden Aktie: Der nächste Knall!

Der nächste Knall bei PowerCell Sweden: Die Aktie ist am Dienstag gleich um weitere +4,2 % nach oben gestiegen. Der Wert ist auf dem Weg dazu, ein unverhofftes Kursziel zu avisieren. Ggf. gelingt dies bereits in den kommenden Tagen im nun nächsten Anlauf, so die Meinung von Analysten und Beobachtern.

Wertvoll: PowerCell Sweden

Immerhin schafft es die Aktie nach den vergangenen drei verlustreichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung