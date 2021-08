PowerCell Sweden-Aktie: Den massiven Widerstand im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

In den jüngsten Handelstagen gelingt es der PowerCell Sweden-Aktie sich von dem Unterstützungsbereich von etwa 16,50 EUR zu lösen. So befindet sie sich in Richtung des massiven Widerstandsbereichs von 22,00 EUR. Diese Zone darf als entscheidend angesehen werden.

Ein Tagesschlusskurs darüber hellt die Situation auf

Denn gelingt es PowerCell Sweden einen Tagesschlusskurs darüber zu realisieren, so hellt die charttechnische Situation deutlich auf. Mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung