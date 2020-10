PowerCell-Sweden-Aktie: Ein kleiner Rücksetzer mit großer Wirkung!

Auf den ersten Blick erschien der Donnerstag für die PowerCell-Sweden-Aktie recht unspektakulär. Das Papier verlor zwar um 2,24 Prozent an Wert, die Anleger hatten in den vergangenen Wochen aber schon deutlich höhere Verluste gesehen. Was an den jüngsten Verlusten bedenklich stimmt, ist auch nicht die Höhe an sich. Allerdings unterschreitet PowerCell Sweden immer neue charttechnische Marken, was für die nächsten Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



