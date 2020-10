PowerCell Sweden Aktie: Das ist jetzt die Bestätigung!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Mit einem fulminanten Ausbruch nach oben war die Aktie von PowerCell Sweden in die Woche gestartet. Am Ende stand am Montag ein Plus von 15 Prozent auf dem Kurszettel des Brennstoffzellen-Produzenten aus dem hohen Norden. Dies der allgemein guten Stimmung in der Branche zuzuschreiben, griffe aber zu kurz. Denn während etwa Nel ASA (Norwegen) am Dienstag den größten Teil seines ohehin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung