PowerCell Sweden-Aktie: Das ist einfach nur traurig!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Rund um den Brennstoffzellenkonzern PowerCell Sweden gab es in den letzten Wochen kaum etwas Neues zu hören. Normalerweise sind keine Nachrichten an der Börse gute Nachrichten. In diesem Fall aber geriet die Aktie des Unternehmens zunehmen unter Druck, ohne dass das Unternehmen selbst etwas falsch gemacht hätte.

Stattdessen wurde die PowerCell Sweden-Aktie von einer allgemeinen Schwäche im Wasserstoffsektor in Mitleidenschaft gezogen. Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung