PowerCell Sweden Aktie: Das hat man so noch nicht erlebt!

Die Aktie von Powercell Sweden hat am Donnerstag zum Handelsbeginn einen herben Dämpfer erhalten. In Frankfurt ging es zeitweilig hinab auf bis zu 35 Euro, was einem Minus von mehr als 15 Prozent zum Vortagsschlusskurs entsprach. Das Erstaunliche: PowerCell hatte am Donnerstag einen Großauftrag vermeldet. Das hat man so auch noch nicht erlebt: Dieser Umstand half dem schwedischen Brennstoffzellen-Produzenten an diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



