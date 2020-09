PowerCell Sweden Aktie: Ziemlich schnell verpufft!

Der Abstieg der Aktie von PowerCell Sweden nahm auch vor dem Wochenende weiter seinen Lauf. Die Papiere des nordischen Brennstoffzellen-Spezialisten notierten am Freitag gegen Mittag rund 0,5 Prozent leichter als am Vortag bei nur noch etwa 19,90 Euro. In den vergangenen vier Wochen hat die PowerCell-Aktie somit im schwachen Marktumfeld mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt. Lediglich zu Monatsbeginn gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung